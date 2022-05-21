Анчелотти намекнул на участие Бэйла в финале ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0) намекнул, что нападающий команды Гарет Бэйл может сыграть в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«Бэйл хотел попрощаться и сыграть сегодня вечером, если бы был в порядке. У него есть ещё последний шанс», — приводит слова Анчелотти Marca.



Напомним, Бэйл выступает за мадридский «Реал» с 2013 года. В нынешнем сезоне 32-летний валлийский футболист принял участие в пяти матчах испанской Примеры и забил один гол. С 2006 года Бэйл вызывается в сборную Уэльса.



После 37 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 85 очков. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.

«Реал» не сумел обыграть «Бетис» в заключительном матче сезона.

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