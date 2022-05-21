Никлас Зюле: переход в «Баварию» был лучшим решением в моей жизни

Защитник «Баварии» и сборной Германии Никлас Зюле, который летом станет игроком дортмундской «Боруссии», поблагодарил болельщиков мюнхенской команды за поддержку.



«Думаю, что переход в «Баварию» был лучшим решением в моей жизни. Оглядываясь назад, на те пять лет, что провёл здесь, и анализируя свою роль и завоёванные трофеи, я чувствую огромную благодарность.



Я благодарен болельщикам «Баварии», которые приняли меня и поддерживали на протяжении пяти лет. Я всегда чувствовал себя комфортно в «Баварии» и был частью этого большого клуба. Желаю всем и каждому крепкого здоровья, всего наилучшего и, надеюсь, интересных матчей наших команд в ближайшие несколько лет», — приводит слова Зюле Bayern & Germany.

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