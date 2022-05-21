Эдин Терзич станет главным тренером дортмундской «Боруссии»

Технический директор «Боруссии» Эдин Терзич будет назначен на пост главного тренера клуба, сообщает Ruhr Nachrichten. По информации источника, стороны согласовали условия.



Ранее главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе был отправлен в отставку. 45-летний Розе возглавил «Дортмунд» летом 2021 года. Розе работал в мёнхенгладбахской «Боруссии» с 2019 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», с которым дважды становился чемпионом Австрии и один раз выигрывал Кубок страны. Перед стартом сезона-2021/2022 Терзич был назначен техническим директором клуба, но изначально планировалось, что он войдет в тренерский штаб Розе.



Под руководством Терзича, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии Д» после увольнения Люсьена Фавра в 2020 году, «шмели» стали обладателями Кубка Германии.

«Боруссия» Д представила новую выездную форму: