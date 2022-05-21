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Эдин Терзич станет главным тренером дортмундской «Боруссии»

Эдин Терзич станет главным тренером дортмундской «Боруссии»
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Технический директор «Боруссии» Эдин Терзич будет назначен на пост главного тренера клуба, сообщает Ruhr Nachrichten. По информации источника, стороны согласовали условия.

Ранее главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе был отправлен в отставку. 45-летний Розе возглавил «Дортмунд» летом 2021 года. Розе работал в мёнхенгладбахской «Боруссии» с 2019 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», с которым дважды становился чемпионом Австрии и один раз выигрывал Кубок страны. Перед стартом сезона-2021/2022 Терзич был назначен техническим директором клуба, но изначально планировалось, что он войдет в тренерский штаб Розе.

Под руководством Терзича, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии Д» после увольнения Люсьена Фавра в 2020 году, «шмели» стали обладателями Кубка Германии.

«Боруссия» Д представила новую выездную форму:

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