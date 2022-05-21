Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: не сильно удивлюсь вылету «Рубина» — тренер утратил влияние на команду

Игонин: не сильно удивлюсь вылету «Рубина» — тренер утратил влияние на команду
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о ситуации в «Рубине».

«Не до конца понятно, что может спасти «Рубин». Такое ощущение, что они выглядят как-то безвольно, и все те отговорки, которые мы слышим от главного тренера – они не совсем увязываются с тем, что происходит. Мне кажется, что главный тренер немного утратил своё влияние и возможности на команду. В таком состоянии сложно заканчивать чемпионат и уж тем более бороться за выживание.

Не сильно удивлюсь, если «Рубин» вылетит. Та команда, которая была, и та команда, которая сейчас — это совершенно две разные команды. Как бы что там не говорили, но проблема то в самом «Рубине». Но когда люди ищут причины на стороне и не видят своих ошибок, как можно ждать какого-то результата? Такое ощущение, что их вылет или не вылет, совершенно не зависит от них самих. Возможно, это у них такой подход. Если они считают, что от них мало что зависит, как тогда можно готовиться к матчу?» — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Перед заключительным туром чемпионата России «Рубин» имеет в активе 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Рубин» — «Уфа»: Слуцкий может вылететь из РПЛ, а Газизов — из футбола «Рубин» — «Уфа»: Слуцкий может вылететь из РПЛ, а Газизов — из футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022