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Гвардиола: выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов

Гвардиола: выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением, что выиграть английскую Премьер-лигу сложнее, чем Лигу чемпионов.

«Выиграть АПЛ намного сложнее, чем Лигу чемпионов. Много туров, много матчей, борьба с травмами, разные ситуации. Победы в АПЛ в последние годы — это успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность. Я не говорю, что Лига чемпионов не важна — мы бы хотели играть в финале. Но есть разница между тем, чтобы победить после 38 туров или семи встреч. Это приятно. Мы близки к успеху», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

Напомним, в последнем туре АПЛ «Сити» примет «Астон Виллу». Команда Гвардиолы на данный момент возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

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