Президент Ла Лиги Тебас: не вижу Левандовского в «Барселоне»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно.



«Всё просто: если за последние два года ваши убытки составили более € 500 млн, вы должны восстановиться, чтобы подписывать футболистов. У Левандовского ещё один год по контракту с «Баварией». Учитывая, что он хочет получать, и то, что рассчитывает выручить «Бавария» от трансфера… На данный момент я не вижу Роберта в «Барселоне». Произойдёт что-то другое», — приводит слова Тебаса Sport.es.



Ранее сообщалось, что Левандовски ведёт переговоры о возможном трансфере только с руководством «Барселоны». Каталонский клуб является приоритетным вариантом для польского форварда.

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