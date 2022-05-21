В «Уфе» подтвердили, что Иванов будет главным арбитром в матче с «Рубином»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о судействе предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Почему же с судьёй не решено? Всё решено! Иванов будет работать на матче «Рубина» и «Уфы». Дополнительно настраивать игроков на матч сегодня не планируем. Все футболисты готовы к сегодняшней встрече», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ранее Газизов заявил, что предлагал заменить главного судью матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Главным арбитром матча «Рубин» — «Уфа» назначен Сергей Иванов. Ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий резко высказывался о работе этого судьи.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.
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