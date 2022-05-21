Левандовски не собирается бойкотировать тренировки «Баварии» из уважения к клубу

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не намерен бойкотировать тренировочный процесс из-за возникших трудностей с переходом в испанскую «Барселону», сообщает Sport1.



По данным источника, форвард планирует покинуть мюнхенский клуб без скандала. Левандовски будет вести себя как профессиональный спортсмен. Но при этом нападающий продолжает рассчитывать на то, что ему позволят покинуть «Баварию» и перебраться в чемпионат Испании.



Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.

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