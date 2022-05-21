Топ-клубы РПЛ предложили новую схему распределения доходов от медиаправ

Ведущие клубы РПЛ выступают за распределение доходов от медиаправ по спортивному принципу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Топ клубы РПЛ выступают за выполнение договорённостей, достигнутых в апреле 2021 года. Тогда все клубы договорились, что на один «ковидный сезон» поменяют схему распределения доходов: 40% доходов распределят по спортивному принципу, 60% — поровну на всех. На собрании представитель «Зенита» напомнил о том, что по завершении сезона надо возвращаться к прежней схеме, потому что так договорились. До «сезона ковида» доходы распределялись в формате 60% на 40%.



Клубы верхней части таблицы предлагают со следующего сезона перейти на следующую схему: 70% от медиаправ распределяются в зависимости от результата, 30% поровну между всеми клубами.



«Система распределения доходов соразмерно занятым местам — общепринятая практика. Спортивный принцип должен главенствовать при распределении доходов. Потому что когда доходы делятся поровну, то исчезает и бизнес-мотивация, и спортивная. Как бы ты ни выступил, денег получишь одинаково — так зачем стараться. Логика должна быть другой: кто выше место в РПЛ занял, тот больше и заработал» — добавил источник «Чемпионата».

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