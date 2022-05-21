Кафу: вижу много общего между мной и Александер-Арнольдом

Бывший бразильский защитник Кафу поделился мнением о защитнике «Ливерпуля» Тренте Александер-Арнольде.



«Я слежу за Трентом и его карьерой в «Ливерпуле». Его прогресс за последние несколько лет поразителен. Он, безусловно, является одним из лучших правых защитников в мире. Он молод, силён и уже серьёзно вырос в профессиональном плане, учитывая его возраст. У Трента большой опыт, и я вижу много общего между ним и мной. У него, как и у меня, есть воля и стремление атаковать, идти вперёд. То, что он делает на поле, похоже на то, что делал я во время игровой карьеры», — приводит слова Кафу BBC.

В нынешнем сезоне 23-летний Александер-Арнольд принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал 12 результативных передач.