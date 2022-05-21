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Радимов поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Нижнего Новгорода»

Радимов поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Нижнего Новгорода»
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, чего ожидает от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Зенит».

«Зенит» — чемпион. Ему нужно будет доказывать, что он неспроста лидер чемпионата. «Нижнему Новгороду» же обязательно нужно набирать очки, чтобы сохранить прописку в РПЛ. На стадионе будет много народу, а сам матч будет очень интересным!

Выйдут ли на поле футболисты второй команды «Зенита»? Только Семак сможет ответить на этот вопрос. Я знаю, что игроки тренировались с командой. Но кто выйдет, мы сможем увидеть только на поле», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Зенит» состоится сегодня, 21 мая, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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