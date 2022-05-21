Нигматуллин: «Химки» — «Спартак»? Афиша так себе, честно говоря. Интрига умерла

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Честно говоря, не знаю, что и рассказать. Интриги как таковой в конце чемпионата нет. «Химки» — «Спартак»? Вы сами выделили этот матч. Афиша так себе, честно говоря. Выделять в этом туре нечего. Интрига умерла задолго до финиша. Чемпионат просто нужно будет доиграть. Только внизу таблицы будет ожесточённая борьба между «Рубином» и «Уфой». Не планирую ничего смотреть. Дождусь более ярких матчей, как, например, финальная игра Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, матчи заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги состоятся сегодня, 21 мая. Они начнутся в 17:00 мск.
- 21 мая 2022
-
13:06
-
13:00
-
12:46
-
12:40
-
12:24
-
12:15
-
12:10
-
11:47
-
11:44
-
11:41
-
11:40
-
11:32
-
11:19
-
11:09
-
11:07
-
11:07
-
10:52
-
10:36
-
10:34
-
10:18
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:24
-
09:07
-
08:36
-
08:29
-
08:02
-
07:41
-
07:13
-
06:54
-
06:51