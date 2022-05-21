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Нигматуллин: «Химки» — «Спартак»? Афиша так себе, честно говоря. Интрига умерла

Нигматуллин: «Химки» — «Спартак»? Афиша так себе, честно говоря. Интрига умерла
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Честно говоря, не знаю, что и рассказать. Интриги как таковой в конце чемпионата нет. «Химки» — «Спартак»? Вы сами выделили этот матч. Афиша так себе, честно говоря. Выделять в этом туре нечего. Интрига умерла задолго до финиша. Чемпионат просто нужно будет доиграть. Только внизу таблицы будет ожесточённая борьба между «Рубином» и «Уфой». Не планирую ничего смотреть. Дождусь более ярких матчей, как, например, финальная игра Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, матчи заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги состоятся сегодня, 21 мая. Они начнутся в 17:00 мск.

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