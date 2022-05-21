Петржела считает, что «Нижний Новгород» и «Зенит» сыграют вничью

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».
«Не думаю, что сегодня «Зенит» разгромит «Нижний Новгород». Сегодня более вероятна ничья. Таким результатом будут довольны как хозяева, так и «Зенит».
Снова закончить чемпионат на первом месте — показатель того, что с командой всё в порядке. Однако Лиги чемпионов всё равно не будет, к сожалению. Но сезон получился хорошим!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Зенит» состоится сегодня, 21 мая, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 21 мая 2022
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