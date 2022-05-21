Петржела назвал чемпионат, в котором Дзюбе нужно продолжить карьеру

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы.
«Я не верю в то, что Дзюба уйдёт в Сербию. Там таких игроков не любят. В Сербии нужны быстрые и техничные футболисты, а Дзюба не такой. Поэтому не уверен, что он пойдёт туда. Вполне можно перейти в Турцию. Почему нет? В России, конечно, можно поиграть в других клубах, но в «Зените» уже требуют других качеств. Им сложно играть только на Дзюбу», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2021/2022.
- 21 мая 2022
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