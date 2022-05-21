Самедов считает, что «Динамо» завоюет серебряные медали РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Сочи» и московское «Динамо».



«Буду в онлайне следить за ситуацией — и в ФНЛ наверху, и в Премьер-лиге. Какой-то матч выделить не могу.



Что касается матча «Динамо» и «Сочи», москвичей устраивает ничья. Мне кажется, так и останется», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, сегодня, 21 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» и «Сочи» определят судьбу серебряных медалей чемпионата России. В турнирной таблице у команд одинаковое количество очков (53), но москвичи опережают соперника за счёт победы в очном матче в первом круге. «Сочи» для итогового второго места в РПЛ требуется только победа, «Динамо» устроит и ничья.