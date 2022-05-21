Погребняк считает «Динамо» фаворитом в матче с «Сочи»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Сочи» и московское «Динамо».
«Сочи» очень мощно выступает в этом сезоне. Игра команды очень впечатляет. И они, и «Динамо» заслуживают второго места на пьедестале. Тяжело сказать, у кого большие шансы получить серебряные медали. Но если учесть, что «Динамо» будет играть дома при своих болельщиках, команда не захочет проиграть. Поэтому, наверное, всё-таки поставлю на «Динамо», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым
Напомним, сегодня, 21 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» и «Сочи» определят судьбу серебряных медалей чемпионата России. В турнирной таблице у команд одинаковое количество очков (53), но москвичи опережают соперника за счёт победы в очном матче в первом круге. «Сочи» для итогового второго места в РПЛ требуется только победа, «Динамо» устроит и ничья.
- 21 мая 2022
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