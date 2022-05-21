Комппер: уровень РПЛ упадёт из-за отстранения от еврокубков, амбициозные игроки уедут

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер выразил мнение, что уровень Российской Премьер-Лиги упадёт из-за недопуска команд до еврокубков.



«Работать в Бундеслиге — это мечта. Я хочу этого. Моя работа в Москве — это значительный шаг вперёд, но уровень российского чемпионата упадёт, так как клубы не допущены до еврокубков. Амбициозные игроки уедут из России. Мой путь должен пролегать обратно в Европу или в Бундеслигу. Это моя цель. Я хочу продвинуться в тренерской карьере как можно дальше», — приводит слова Комппера Sport1.de.



Ранее УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. В следующем сезоне российские команды не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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