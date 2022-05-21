«В -30, когда наш вратарь мяч выбить не мог». Аршавин – о самом холодном матче в карьере

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о самом холодном матче в своей карьере.



«Самый холодный матч я играл в Мурманске. Мне было 15-16 лет. Мы играли скорее всего в феврале. Потому что отбор в зоне Северо-Запад проводился в январе и феврале. Я в Вологде ещё играл, где холодно, в валенках играли. И здесь, в Мурманске, в минус 30, когда у нас вратарь не мог мяч выбить из штрафной.



Мы 3:0 дома выиграли, но здесь 2:0 проиграли и вышли. Это самый холодный матч. Меня после первого тайма заменили. Я просто батарею поставил. К концу игры пальцы отошли, слава богу, я их не отморозил. Это действительно было в Мурманске. Ещё впечатление: в Мурманске стоит большой корабль. Нос корабля где-то девятый этаж. Там канат был толще, чем я. Церковь успели в Мурманске ещё посетить в тот выезд. Такие впечатления», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Новость по теме Аршавин: Венгер слишком умный, чтобы быть футбольным тренером