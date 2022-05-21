«Арсенал» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 21 мая, состоится матч «Арсенал» — «Урал». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Артём Смолин (Великий Устюг).



«Урал» в 29 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».