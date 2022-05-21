«Нижний Новгород» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 21 мая, состоится матч «Нижний Новгород» — «Зенит». Встреча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Зенит».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).



Санкт-петербургский «Зенит» набрал 65 очков в 29 матчах. Ранее санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) — на 11-м месте.