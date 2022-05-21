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В «Торпедо» рассказали о мотивации игроков в преддверии возможного выхода в РПЛ

В «Торпедо» рассказали о мотивации игроков в преддверии возможного выхода в РПЛ
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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов поделился ожиданиями от матча заключительного 38-го тура Футбольной национальной лиги с «Кубанью».

«Вы понимаете, что стоит на кону? Футболистам нужна ещё дополнительная мотивация? Мы весь год к этому готовились. Один матч! На кону такая история. Игроки прекрасно всё знают!» — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

После 37 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Чёрно-белые набрали 74 очка. Московская команда за тур до финиша чемпионата практически обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Помешать ей могут лишь фантастические расклады. Последний раз московское «Торпедо» выступало в РПЛ в сезоне-2014/2015.

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