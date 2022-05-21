Щенников: матч с «Ростовом» — шанс для ЦСКА отчасти реабилитироваться перед болельщиками
Поделиться
Защитник ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с «Ростовом» подвёл итоги сезона.
«Можно смело сказать, что радоваться нечему. Мы рассчитывали на более благополучный результат. А были как на горках: вроде начали хорошо, потом спад. После сборов играли великолепно, были на подъёме — и снова спад… Но последняя игра, тем более домашняя — это шанс хотя бы отчасти реабилитироваться перед болельщиками и перед собой. Будем биться за победу.
Если у нас в апреле был спад, то «Ростов», наоборот, начал побеждать всех подряд. Я видел их матчи, игра понравилась. Ушли легионеры, но они и своими играют неплохо. В целом все ребята нам знакомые, многие давно выступают за команду», — приводит слова Щенникова пресс-служба ЦСКА.
Комментарии
- 21 мая 2022
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:58
-
13:47
-
13:45
-
13:37
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:06
-
13:00
-
12:46
-
12:40
-
12:24
-
12:15
-
12:10
-
11:47
-
11:44
-
11:41
-
11:40
-
11:32
-
11:19
-
11:09
-
11:07
-
11:07
-
10:52
-
10:36
-
10:34
-
10:18
Партнерский контент