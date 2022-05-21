Щенников: матч с «Ростовом» — шанс для ЦСКА отчасти реабилитироваться перед болельщиками

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с «Ростовом» подвёл итоги сезона.



«Можно смело сказать, что радоваться нечему. Мы рассчитывали на более благополучный результат. А были как на горках: вроде начали хорошо, потом спад. После сборов играли великолепно, были на подъёме — и снова спад… Но последняя игра, тем более домашняя — это шанс хотя бы отчасти реабилитироваться перед болельщиками и перед собой. Будем биться за победу.



Если у нас в апреле был спад, то «Ростов», наоборот, начал побеждать всех подряд. Я видел их матчи, игра понравилась. Ушли легионеры, но они и своими играют неплохо. В целом все ребята нам знакомые, многие давно выступают за команду», — приводит слова Щенникова пресс-служба ЦСКА.