Бышовец: у «Динамо» на 1% больше шансов, чем у «Сочи»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи».

«Шансы команд равны. По ходу сезона обе команды демонстрировали достаточно высокий уровень и по качеству, и по зрелищности. Сегодня будет матч нервов. С одной стороны опыт, с другой инициативность. Это вопрос психологии.



У динамовцев в последнем матче с «Локомотивом» разве что только концовка не получилась. «Динамо» даёт преимущество ничейный результат. Думаю, это такая ловушка, когда можно играть рационально, пытаясь сыграть очень надёжно. В то же время многое будет зависеть от реализации. Шансов на 1% больше у «Динамо», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.