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Щенников: всем игрокам ЦСКА комфортно работать с Березуцкими

Щенников: всем игрокам ЦСКА комфортно работать с Березуцкими
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Защитник ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» поделился впечатлениями от работы с тренерами армейцев Алексеем и Василием Березуцкими.

«Всем ребятам абсолютно комфортно работается как с Лёшей, Алексеем Владимировичем, так и с Васей, Василием Владимировичем. Они всех поддерживают, у нас хорошая атмосфера, интересный тренировочный процесс. Алексей Владимирович очень понятно объясняет, чего от нас хочет, как мы должны играть. Скажу так — в начале сезона команда с первого дня восприняла его как главного тренера, было полное ощущение, что он давно находится на этой позиции и имел опыт работы главным в других клубах», — приводит слова Щенникова пресс-служба ЦСКА.

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