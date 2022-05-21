Желько Бувач продолжит работу в «Динамо» в следующем сезоне

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач не собирается покидать клуб из-за геополитической ситуации. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к боснийскому специалисту. Бувач продолжит работу в следующем сезоне.

Напомним, Бувач работает в структуре московского «Динамо» с 2020 года. Ранее специалист сотрудничал с такими командами, как «Майнц», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

Сегодня, 21 мая, «Динамо» встретится с «Сочи» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».