Аршавин, Аленичев, Тихонов сыграли в футбол за Полярным кругом

В Мончегорске Мурманской области прошёл очередной этап проекта «Наша смена», организованного Российским футбольным союзом. В пятницу в рамках фестиваля бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Руслан Пименов и Елена Терехова посетили Кольскую горно-металлургическую компанию (ГМК): побывали в производственных цехах и ответили на вопросы рабочих. А в субботу амбассадоры РФС провели мастер-классы для местных детей и поиграли с ними в футбол.



Кроме того, методисты национальных сборных команд России провели для детей серию тестов, чтобы оценить уровень подготовленности ребят, выделить их сильные и слабые стороны и сопоставить с результатами тестов игроков сборных.



Увенчали спортивный праздник два выставочных матча звёзд футбола — со сборными Мончегорска и Кольской ГМК. Обе игры длились по 12 минут и завершились с одинаковым счётом 4:4. В серии пенальти Андрей Аршавин реализовал свою попытку ударом пяткой.