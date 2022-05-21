Аршавин, Аленичев, Тихонов сыграли в футбол за Полярным кругом

В Мончегорске Мурманской области прошёл очередной этап проекта «Наша смена», организованного Российским футбольным союзом. В пятницу в рамках фестиваля бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Руслан Пименов и Елена Терехова посетили Кольскую горно-металлургическую компанию (ГМК): побывали в производственных цехах и ответили на вопросы рабочих. А в субботу амбассадоры РФС провели мастер-классы для местных детей и поиграли с ними в футбол.
Кроме того, методисты национальных сборных команд России провели для детей серию тестов, чтобы оценить уровень подготовленности ребят, выделить их сильные и слабые стороны и сопоставить с результатами тестов игроков сборных.
Увенчали спортивный праздник два выставочных матча звёзд футбола — со сборными Мончегорска и Кольской ГМК. Обе игры длились по 12 минут и завершились с одинаковым счётом 4:4. В серии пенальти Андрей Аршавин реализовал свою попытку ударом пяткой.
- 21 мая 2022
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