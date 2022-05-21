Наумов: в приоритете у «Динамо» будет финал Кубка России, поэтому «Сочи» выиграет

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Сочи» и московское «Динамо».



«Для меня матч «Динамо» — «Сочи» будет в приоритете по просмотру. Но мне кажется, что «Сочи» выиграет. Динамовцы под конец сезона подсдулись. В приоритете у них будет финал Кубка России, а не матч за второе место.



Внимание у динамовцев будет рассеянным, мыслями они будут уже на матче со «Спартаком». Конечно, Шварц будет пытаться настроить ребят на игру с «Сочи», но это будет тяжело сделать, потому что это молодёжь, и мысли у них наверняка о том, чтобы выиграть долгожданный трофей с «Динамо», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.