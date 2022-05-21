Ди Марцио: Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе останется во французском клубе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в соцсетях.



По информации источника, футболист отклонил предложение «Реала» о переходе на правах свободного агента и продлит соглашение с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заявил своим футболистам, что Мбаппе не перейдёт в мадридский клуб.



Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.