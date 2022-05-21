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Игрок «Блэкпула» Дэниелс рассказал о реакции футбольного сообщества после каминг-аута

Игрок «Блэкпула» Дэниелс рассказал о реакции футбольного сообщества после каминг-аута
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Полузащитник «Блэкпула» Джейк Дэниелс поблагодарил клуб и близких за поддержку после каминг-аута.

«Я потратил последние несколько дней, чтобы переварить всё, что произошло, и структурировать мысли. Я был поражён любовью и поддержкой, которые получил. Это было невероятно трогательно. Хочу сказать огромное спасибо «Блэкпулу» за всё, что было в последние несколько месяцев. Вы были невероятны. Я благодарен семье и друзьям за то, что дали мне сил продолжать двигаться вперёд в моей жизни. Я многим вам обязан.

Теперь я просыпаюсь, гордясь тем, что сделал. Но ещё больше я горжусь тем, что являюсь частью такого принимающего и поддерживающего сообщества. Вместе мы сможем положить конец стигме и продвинуть футбол вперёд», — написал Дэниелс на своей странице в соцсетях.

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