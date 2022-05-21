В «Химках» заявили, что клуб поведёт летние сборы на базе «Сатурна» в Подмосковье

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, где подмосковный клуб проведёт летние сборы.

«Мы традиционно проводим сборы на территории Московской области на базе «Сатурна» в Кратово, в Раменском городском округе. Там хорошая база, всё подготовлено. Она была адаптирована ещё к чемпионату мира по футболу, там проживала сборная Португалии с ведомым Криштиану Роналду. Не будем изобретать велосипед и остановимся в Подмосковье. Не стоит нашим командам искать базы за рубежом в сложившейся экономической и геополитической ситуации. Стоит останавливаться и тренироваться здесь. В своё время мы переходили на систему «осень-весна» именно для того, чтобы проводить сборы в России», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.