В «Химках» заявили, что клуб поведёт летние сборы на базе «Сатурна» в Подмосковье

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, где подмосковный клуб проведёт летние сборы.
«Мы традиционно проводим сборы на территории Московской области на базе «Сатурна» в Кратово, в Раменском городском округе. Там хорошая база, всё подготовлено. Она была адаптирована ещё к чемпионату мира по футболу, там проживала сборная Португалии с ведомым Криштиану Роналду. Не будем изобретать велосипед и остановимся в Подмосковье. Не стоит нашим командам искать базы за рубежом в сложившейся экономической и геополитической ситуации. Стоит останавливаться и тренироваться здесь. В своё время мы переходили на систему «осень-весна» именно для того, чтобы проводить сборы в России», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 мая 2022
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