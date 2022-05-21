В РФС подтвердили, что «Факел» получил лицензию

Генеральный секретарь Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Алаев подтвердил, что «Факел» получил лицензию РФС-1.
«Факел» получил лицензию», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Напомним, после 37 сыгранных туров «Факел» располагается на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 71 очко. Воронежцы уже гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу, но при этом ещё могут побороться за прямую путёвку в РПЛ.
После 37 сыгранных матчей на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги располагается «Торпедо». Чёрно-белые набрали 74 очка. Московская команда за тур до финиша чемпионата практически обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Помешать ей могут лишь фантастические расклады. Последний раз московское «Торпедо» выступало в РПЛ в сезоне-2014/2015.
- 21 мая 2022
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