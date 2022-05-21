Полузащитник «Спартака-2» Шильцов высказался о голе с центра поля в ворота «Краснодара-2»

Полузащитник «Спартака-2» Константин Шильцов, забивший два гола в матче с «Краснодаром-2» в чемпионате ФНЛ, прокомментировал победу своей команды. Спартаковцы в гостях выиграли со счётом 3:1.
«Очень важно было закончить чемпионат на хорошей, позитивной ноте, поэтому серьёзно готовились к этому матчу. Выиграли мы по делу, владели преимуществом. После перерыва пришлось чуть сложнее, но не сомневались, что в итоге одержим победу. Как решился на удар с центра поля в ситуации с первым голом? Увидел, что вратарь чуть вышел из ворот, и принял решение пробить. Хорошо, что удачно всё получилось. Доволен ли своей статистикой в весенней части? Главное, что выигрывает команда, мы набираем очки. Но понятно, что от забитых голов, от голевых передач тоже получаешь удовольствие», — сказал Шильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Шильцова 10 забитых мячей и две голевые передачи.
- 21 мая 2022
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