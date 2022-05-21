«Динамо» — «Сочи»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.
Запасные: Шунин, Будачёв, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Сазонов, Осокин, Макаров, Сулаквелидзе, Грулёв, Тюкавин, Гладышев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Юрганов, Прохин, Бурмистров, Жоаозиньо, Воробьёв, Мелкадзе.
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