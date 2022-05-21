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В РФС рассказали об итогах заседания комиссии по лицензированию

В РФС рассказали об итогах заседания комиссии по лицензированию
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Российский футбольный союз провел очередное заседание комиссии по лицензированию, по итогам которого были выданы лицензии РФС-1.

«Российский футбольный союз провел очередное заседание комиссии по лицензированию. По его итогам было принято решение о выдаче лицензии категории «РФС-1» всем клубам РПЛ, по итогам сезона-2021/2022 сохранившим право на выступление в лиге, а также шести клубам ФНЛ, претендующим на выход в РПЛ. Следующее заседание комиссии запланировано на 23 мая», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

После 37 сыгранных матчей на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги располагается «Торпедо». Чёрно-белые набрали 74 очка. Московская команда за тур до финиша чемпионата практически обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Помешать ей могут лишь фантастические расклады. Последний раз московское «Торпедо» выступало в РПЛ в сезоне-2014/2015.

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