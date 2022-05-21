Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком АПЛ в сезоне-2021/2022.
В голосовании традиционно принимали участие болельщики, а также 20 капитанов клубов АПЛ и группы футбольных экспертов. Бельгиец опередил в опросе Трента Александера-Арнольда, Джаррода Боуэна, Жоао Канселу, Букайо Саку, Мохамеда Салаха, Сон Хын Мина и Джеймса Уорда-Прауса.
В текущем сезоне чемпионата Англии Де Брёйне провёл 29 матчей, забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.
Для 30-летнего хавбека «Сити» это вторая награда лучшему игроку сезона АПЛ. Ранее Де Брёйне выигрывал приз по итогам сезона-2019/2020.
«Манчестер Сити» проиграл мадридскому «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов. В первой встрече, которая проходила в Манчестере, «горожане» выиграли со счётом 4:3. В ответной игре, которая прошла в Мадриде, подопечные Гвардиолы проиграли со счётом 1:3 в дополнительное время. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» лидирует с отрывом лишь в одно очко от «Ливерпуля».
- 21 мая 2022
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