«Арсенал» — «Урал»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Урала» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Урал».
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Гулиев, К. Кангва, Кайнов, Панченко, Марков.
Запасные: Коченков, Шамов, Степанов, Пантелеев, Чаушич, Хабибов, Луценко, Аджоев, Деспотович.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.
Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.
«Урал» в 29 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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