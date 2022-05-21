В «Спартаке» ответили президенту «Урала» Иванову на слова о Салиховой и расширении РПЛ

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на слова президента «Урала» Григория Иванова о расширении Российской Премьер-Лиги.

«Мы последовательны в своей позиции. По поводу расширения мы говорили и в феврале, и в марте, и после этого тоже. Тут нет ничего нового, мы решили прояснить свою позицию, потому что идут разные разговоры, что «Спартак» не голосовал и так далее. У нас есть чёткая позиция, о чём мы заявили не просто в интервью, а в официальных письмах в адрес РФС и РПЛ. Если вы помните, мы даже на сайте выступили с заявлением с комплексом мер по поддержке российского футбола. В частности, среди мер мы высказали чёткое мнение по поводу расширения. Что касается Григория Иванова, мне кажется, что в его заявлении было больше эмоций, чем конструктива», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.