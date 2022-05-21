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В «Спартаке» прокомментировали информацию об уходе Федуна и Салиховой от управления клубом

В «Спартаке» прокомментировали информацию об уходе Федуна и Салиховой от управления клубом
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об уходе Федуна и Салиховой от управления клубом.

«Об этом часто говорят на протяжении всего сезона. Мне кажется, люди, которые это форсят, выдают желаемое за действительное. И близко такого нет. Хотели бы отойти, отошли бы давно», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 21 мая, состоится матч «Химки» — «Спартак». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Спартак» набрал 38 очков в 29 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) располагаются на 13-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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