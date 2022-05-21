«Спартак» — о контракте Бакаева: заявление агента игрока было исчерпывающим

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Зелимхана Бакаева.
«В «Спартаке» спокойно реагируют на новости о Бакаеве. Ситуацию в Бакаевым мы не комментировали. Мне кажется, исчерпывающим было заявление агента Германа Ткаченко и самого Бакаева. Тут нечего добавить. Давайте дождёмся окончания сезона. Тут ничего нового нет», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 21 мая, состоится матч «Химки» — «Спартак». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Спартак» набрал 38 очков в 29 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) располагаются на 13-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 21 мая 2022
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