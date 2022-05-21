Канчельскис — о выходе «Торпедо» в РПЛ: наконец на Автозаводской появится большой футбол!

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на прямой выход московского «Торпедо» из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу. Также повышения в классе добился воронежский «Факел».

«Это здорово! «Торпедо» — команда с именем. В чемпионате Советского Союза там играли великие футболисты: Сахаров, Черенков. Возвращение «Торпедо» — историческое событие. Наконец на Автозаводской появится большой футбол! Хорошая ли замена «Арсеналу» из Тулы? Не сравнивайте. «Торпедо» — это бренд и имя. Они всю жизнь играли в высшей лиге. Это хорошая замена», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).