«Красавцы!» Александр Мостовой отреагировал на выход «Торпедо» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на выход «Торпедо» в Российскую Премьер-Лигу.



«Торпедо» — красавцы и молодцы. Такую команду с такой богатой историей довести до того, что не справляются, — это было бы не по-футбольному. Многие будут рады, что «Торпедо» строится.



Что касается строящегося стадиона, то он строится — да. Но когда он построится — никто не знает. «Торпедо» — это Иванов, Стрельцов, Воронин. Эта история была, есть и останется. Очень здорово, что «Торпедо» снова войдёт в РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Сегодня, 21 мая, состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.