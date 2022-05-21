«Красавцы!» Александр Мостовой отреагировал на выход «Торпедо» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на выход «Торпедо» в Российскую Премьер-Лигу.
«Торпедо» — красавцы и молодцы. Такую команду с такой богатой историей довести до того, что не справляются, — это было бы не по-футбольному. Многие будут рады, что «Торпедо» строится.
Что касается строящегося стадиона, то он строится — да. Но когда он построится — никто не знает. «Торпедо» — это Иванов, Стрельцов, Воронин. Эта история была, есть и останется. Очень здорово, что «Торпедо» снова войдёт в РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 21 мая, состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.
- 21 мая 2022
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