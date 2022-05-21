«Динамо» — «Сочи»: москвичи открыли счёт на восьмой минуте игры

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречается с «Сочи». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».



«Динамо» открыло счёт на восьмой минуте матча, гол забил Даниил Фомин. Бело-голубые заработали два подряд угловых, и второй из них завершился взятием ворот. Фомин получил мяч в штрафной и мимолётным касанием скинул его на Захаряна, получил обратную передачу и неотразимо направил мяч в дальний угол. Не обошлось без рикошета от полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Динамо» в 29 матчах набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (53) — на третьем месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».