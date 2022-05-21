Никита Чернов высказался о своём восстановлении после травмы
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о своём восстановлении и поделился ожиданиями от матча команды в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Химками».
«Как здоровье? Всё нормально, потихоньку. Надеюсь, что к Кубку вернусь. Врачи сказали, что ещё недельку и всё нормально будет. В финале, конечно, хотелось бы сыграть.
От матча с «Химками» ожидаю только победы, как иначе? Буду болеть за ребят. Не видел, что там по составу на сегодня. Если Бакаев выйдет в основе, то всё в порядке. Жиго капитан? Это его последняя игра в чемпионате, поэтому всё справедливо», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #6:
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