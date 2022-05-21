«Химки» — «Спартак»: Жиго забил гол в последнем матче за красно-белых

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимают «Спартак». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».

«Спартак» открыл счёт на 11-й минуте матча. Автором гола стал защитник Самуэль Жиго, который проводит свой последний матч в составе красно-белых. По окончании сезона он станет игроком «Марселя».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Спартак» набрал 38 очков в 29 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) располагаются на 13-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».