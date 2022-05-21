Дзагоев выступил заводящим фанатов ЦСКА на матче с «Ростовом»

Сегодня, 21 мая, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимает «Ростов». Заводящим фанатской трибуны хозяев выступает бывший полузащитник армейцев Алан Дзагоев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ростов».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).



Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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