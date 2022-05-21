«КАМАЗ», «Ротор», «Металлург» и «Текстильщик» вылетели в ФНЛ-2
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Сегодня, 21 мая, «КАМАЗ» на выезде в рамках 38-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 уступил владикавказской «Алании» — 2:3.
После 38 туров команда из Набережных Челнов набрала 37 очков и расположилась в таблице первенства на 17-й строчке, которая подразумевает вылет в Футбольную национальную лигу – 2. «КАМАЗ» смог бы сохранить прописку в первом российском дивизионе, если бы обыграл «Аланию». У «Волгаря», который находится на спасительном 16-м месте, 39 очков.
Ранее в ФНЛ-2 вылетели волгоградский «Ротор» (36), липецкий «Металлург» (33) и ивановский «Текстильщик» (23).
Победителем ФНЛ стало московское «Торпедо», второе место в чемпионате занял воронежский «Факел». Они сыграют в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
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