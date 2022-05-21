Нападающий «Факела» Максимов стал лучшим бомбардиром ФНЛ сезона-2021/2022

Нападающий воронежского «Факела» Максим Максимов стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.



На счету форварда воронежской команды 22 гола в 37 матчах чемпионата. На второй строчке в гонке бомбардиров ФНЛ расположился полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин, у него 18 голов в 25 играх. Третий — хавбек «Томи» Александр Ставпец с 17 результативными ударами в 30 встречах.



Победителем ФНЛ стало московское «Торпедо», второе место в чемпионате занял воронежский «Факел». Они сыграют в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



Также определились участники стыковых матчей с клубами РПЛ. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с астраханским «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).

Новость по теме «Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2021/2022