Арбитр Федотов: Иванов в идеальной позиции не увидел руку Йокича в матче с «Рубином»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод первого тайма в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Уфой». В концовке тайма главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой защитника Бояна Йокича.

«Пенальти в ворота «Уфы» назначен правильно, но надо понимать – назначил его Казарцев, а не Иванов. Иванов в идеальной позиции не увидел руку Йокича, и это очень странно», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Помогают Иванову Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступает Артур Фёдоров (Петрозаводск). Делегат матча — Сергей Кочетов (Нижний Новгород), инспектор — Сергей Мацюра (Хабаровск). Арбитрами VAR выступают Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).