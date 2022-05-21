«Спартак» к перерыву матча 30-го тура проигрывает «Химкам» со счётом 1:2

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимают «Спартак». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».
На 44-й минуте «Химки» забили гол в раздевалку. К перерыву «Спартак» уступает со счётом 1:2. Ранее пенальти в ворота красно-белых реализовал Денис Глушаков.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Спартак» набрал 38 очков в 29 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) располагаются на 13-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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