«Спартак» к перерыву матча 30-го тура проигрывает «Химкам» со счётом 1:2

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимают «Спартак». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».

На 44-й минуте «Химки» забили гол в раздевалку. К перерыву «Спартак» уступает со счётом 1:2. Ранее пенальти в ворота красно-белых реализовал Денис Глушаков.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Спартак» набрал 38 очков в 29 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) располагаются на 13-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».