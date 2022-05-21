Денис Глушаков не праздновал гол в ворота «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не стал праздновать забитый мяч в ворота «Спартака» в матче 30-го тура РПЛ. Напомним, футболист выступал за красно-белых в период с 2013 по 2019 год.

Напомним, сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимают «Спартак». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак». Счёт к перерыву – 2:1 в пользу подмосковной команды.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Спартак» набрал 38 очков в 29 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) располагаются на 13-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».